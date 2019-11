Evasión masiva en el metro de Nueva York: Recordado perro chileno "aparece" en medio de protestas

24Horas.cl Tvn

02.11.2019

Cientos de estadounidenses decidieron saltar los torniquetes del metro de Nueva York a modo de protesta en contra de la violencia policial que sufrió un joven afroamericano que fue agredido por personal tras presuntamente no haber pagado su pasaje.

La policía decidió detener al joven que no habría pagado su pasaje apuntándolo con sus armas de servicio y arrastrándolo por el metro para sacarlo de ahí. La situación fue grabada y causó la furia de los ciudadanos estadounidenses, quienes decidieron hacer una evasión masiva en el mismo estilo que se ha visto las últimas semanas en Chile.

Welcome to New York-Jumping the Turnstiles in protest of New York City Police and fare hike! This is Cuomo and DiBlasios New York! It’s starting to look like a John Carpenter Movie! pic.twitter.com/I5pyPc5utd