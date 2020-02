Evo ante crisis en Chile: "No cambia nada si gana la izquierda o la derecha. Y el pueblo va rebelándose contra eso"

24Horas.cl Tvn

02.02.2020

A tres meses de su renuncia como presidente y de su exilio en México y Argentina, Evo Morales se refirió al estallido social ocurrido en Chile, señalando que "no cambia nada si gana la izquierda o la derecha. Y el pueblo va rebelándose contra eso".

El expresidente cree que las políticas que se han regido hasta ahora en el país no han sido una real solución, por lo que las nuevas generaciones se rebelaron contra el modelo económico, contra las privatizaciones y contra el modelo neoliberal.

''Es como los partidos de Estados Unidos, ganan los republicanos no pasa nada, con los demócratas lo mismo, ganan socialistas supuestamente y no cambia nada, entonces hay una política así como norteamericana que no cambia nada y el pueblo va rebelándose contra esas políticas'', expresó Morales en una entrevista con La Tercera.

Sin embargo, pese a las múltiples movilizaciones ocurridas desde el mes de octubre, no cree que el plebiscito del 16 de abril sea una solución. ''Yo siento que esta rebelión del pueblo chileno es para cambiar y las reformas constitucionales no van a ser una solución'', señaló.

Exilio

Evo Morales cuenta que ha tenido un recibimiento positivo tanto en México como en Argentina. Sin embargo, asume que no está como en casa, pero está convencido de que su pueblo llora para que vuelva.

En relación a la crisis que está ocurriendo actualmente en el país boliviano y después de que las Fuerzas Armadas le sugirieran que renunciara a su mandato presidencial, el exmandatario señaló que ya pasó la primera etapa del golpe, pero no descarta la posibilidad de que exista otro por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

''Lo que quiero que me entienda es que ahora de verdad puede haber fraude, porque hasta ahora el verdadero fraude es el de la OEA, ahora sí puede haber otro golpe''. Sin embargo, ''es una dura lucha, pero también estamos convencidos de que vamos a recuperar la democracia'', señaló Evo Morales a La Tercera.