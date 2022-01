Ex embajador se defiende de las acusaciones de violación: Lo trasladaron a Francia  

24Horas.cl Tvn

06.01.2022

Hace poco menos de un año una mujer hacía una grave acusación: "él me violó, me obligó a hacer sexo con él" comentaba.

Era en contra de Monesty Junior Fanfil, embajador en ese entonces de Haití en Chile. "Un embajador tiene mucho poder en este país, puede hacer cualquier cosa" agrega la mujer que levantó la acusación.

Decía que conoció a la autoridad cuando ella trabajaba en el personal de aseo de la oficina diplomática, pero según su versión los abusos se concretaban en la casa de Fanfil y que incluso, fruto de aquello, quedó embarazada.

"Por supuesto que niego todas las acusaciones que ella pronunció en contra de mí" declara el ex embajador.

Esta es la primera vez habla públicamente el embajador después de ser denunciado por violación. Dejó sus funciones y actualmente vive y trabaja en París.

"Yo solicité a mi Gobierno que me permitieran despojarme de la inmunidad diplomática para poder defenderme como corresponde" declara Fanfil.

Monesty Junior Fanfil niega todo y asevera que había un grupo de funcionarios de la Embajada, incluida la denunciante, participando en una red que vendía irregularmente certificados de antecedentes a ciudadanos haitianos en Chile.

Sus asesores agregan que esta denuncia se formalizó en Haití, país que tendría la competencia para investigar esos delitos.

"Los otros que participaron en este equipo de venta de certificados, reaccionaron para defenderse porque sabían que iban a ser los próximos despedidos. Siempre supe que ella no podía aportar ninguna prueba porque los hechos que denunció eran totalmente falsos, el único objetivo era que cambiarán mi destino para seguir con este sistema de venta de documentos ilícitos" agrega Monesty Junior Fanfil.

El equipo de 24 Horas quiso obtener información en la casa diplomática de Haití en nuestro país pero la respuesta fue que la actual embajadora no peude referirse a algo que no le compete, aludiendo a la acusación de Fanfil.

Respecto a la denuncia de una supuesta red, no puede hablar de hechos ocurridos anteriores a su misión en Chile.

El año pasado el ex embajador presentó una querella por injurias y calumnias en contra de la mujer, hubo una audiencia y ella no compareció, motivo por el cual el tribunal despachó una orden de detención.

"Está prófuga desde que hay una orden de detención y no se le ubica en el domicilio que tenía, prófuga está, lo que no tengo claro es que si ella salió o no del país", comentó José Hinzpeter , abogado del ex embajador.

No hay rastros de ella, el equipo de 24 Horas la llamó y llegó hasta su domicilio pero ahora viven ahí otras personas, pero ahora está inubicable.

Por ello el vocero de la comunidad haitiana, William Pierre, "muchas personas nos han preguntado si salió del país o si está, pero no sabemos porque no tenemos contacto estrecho con ella".

El diplomático ya no ejerce como embajador pero de todas formas sigue vinculado a su gobierno, ahora ejerciciendo su profesion de abogado en Frncia.

"Nunca tuve contacto con ella después de esta denuncia que ella hizo, sin embargo, ella fue a la inspección del trabajo a reclamar por su despido. Era todo falso, solo ella podía escaparse, y eso hizo, pero sí logró que yo fuera enviado a otro país, lo cual era el propósito de ellos" apuntas Fanfil.

Pese a los descargos del diplomático, la denuncia por violación sigue su proceso pero su defensa argumenta que ésta se podría archivar después de un año, graves acusaciones cruzadas que sigue su camino y que tienen pendientes su verdad judicial.