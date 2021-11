Exgobernador mexicano vivía en un búnker y con un pasadizo secreto: Así era el inmueble

Agencia EFE

Silvano Aureoles, exgobernador del occidental estado mexicano de Michoacán entre 2011 y 2021, vivía en un búnker habilitado con muros y ventanas con blindaje antibalas, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape.



El actual Gobierno de Michoacán, a cargo de Alfredo Ramírez, emanado del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abrió a medios de comunicación las puertas del área exclusiva de la casa de Gobierno, en el sur de la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, para mostrar el búnker que utilizó durante los últimos cinco años Silvano Aureoles, uno de los políticos más críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La residencia fue edificada en 1988 y en ella han habitado con sus familias y despachado un total de diez exgobernadores, de los cuales siete forman parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), éste último, al que pertenece Aureoles.



Trabajadores de la casa de Gobierno dijeron a Efe que la habitación que ocupó el exgobernador perredista es conocida como "El Búnker", al tener blindaje en sus paredes, techo y ventanales, a diferencia de las otras siete que integran el inmueble, de las cuales tres están destinadas para la servidumbre que atendía a los mandatarios las 24 horas del día.

Así es el búnker

"El Búnker" se compone por tres piezas o secciones, con una superficie de aproximadamente 120 metros cuadrados, cuyo acceso es a través de una puerta de madera seguida por otra totalmente blindada.



En la primera sección se encuentra el área para la sala y el dormitorio del gobernador, divididas únicamente por un muro de piedra.

Frente al espacio que ocuparía la cama del mandatario, se ubica un mueble de madera que asemeja ser el soporte de una pantalla de televisión, el cual cuenta con un mecanismo electrónico que lo desplaza sobre el piso al menos un metro, para abrir un pasadizo secreto a manera de ruta de escape, y cuya salida está protegida con otra puerta blindada, cercana a una cancha de baloncesto y un pasillo que da a los helipuertos oficiales.

La segunda sección de "El Búnker" consta de un espacio de 15 metros cuadrados, con armarios de madera y cristal, totalmente iluminados, así como dos cajoneras para guardar relojes o joyas.



La tercera pieza es de 25 metros cuadrados donde se habilitó un spa que incluye dos baños sauna, un jacuzzi, dos duchas y sanitario.

Personal del Gobierno de Michoacán reveló que en la casa de Gobierno vivió Silvano Aureoles con sus dos hijas y tres perros, aunque en algunas ocasiones tenía la compañía de su madre o hermanos



El resto de la casa de Gobierno, es decir el área pública, se compone por cuatro salones de eventos, con baños y cocina, así como oficinas administrativas y el despacho del gobernador.



El área privada incluye tres helipuertos, una cancha de tenis y otra de baloncesto, dos albercas, salón de eventos, dos comedores, una terraza, un balcón, tres jacuzzis, 10 sanitarios y un área de gimnasio que se encontró vacía.

Ilustres habitantes

Los ex gobernadores que habitaron la residencia fueron Genovevo Figueroa (1988-1992), Eduardo Villaseñor (1992), Ausencio Chávez Hernández (1992-1996), Víctor Manuel Tinoco (1096-2002), Lázaro Cárdenas (2002-2008), Leonel Godoy (2008-2012), Fausto Vallejo (2012-2013 y 2013-2014), Jesús Reyna (2013), Salvador Jara (2014-2015) y Silvano Aureoles (2015-2021).



Todos, según las versiones de los empleados que han visto desfilar a los mandatarios, realizaron modificaciones y adecuaciones a su gusto.



El actual gobernador, Alfredo Ramírez, hombre cercano al presidente López Obrador, anunció que continuará viviendo en su casa particular, por lo que la residencia oficial será destinada únicamente para eventos oficiales o actividades culturales abiertas al público.



El exgobernador Silvano Aureoles denunció durante su Gobierno que en el pasado reciente descubrió un plan del crimen organizado para asesinarlo, aunque no reveló qué grupo delincuencial estaba detrás de ello.



Aureoles también acusó que Michoacán vivió la intromisión del narcotráfico en las elecciones a gobernador del estado, durante la jornada del pasado 6 de junio, a favor del actual mandatario Alfredo Ramírez, quien ha rechazado en diversas ocasiones los señalamientos.

Cabe mencionar que en Michoacán operan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Nueva Familia Michoacana, Tepalcatepec, Los Reyes de Zicuirán, Los Correa y la Antigua Familia Michoacana, los cuales se disputan el control de la producción y tráfico de drogas, así como otras actividades ilícitas como el secuestro y las extorsiones a comerciantes.