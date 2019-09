Exigen anular matrimonio entre hombre de 28 años y niña de 10 tras darse a conocer un video de la "fiesta"

24Horas.cl Tvn

03.09.2019

Las autoridades iraníes han exigido que un tribunal islámico en el condado de Bahmai, provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, anule el matrimonio entre un hombre de 28 años y una niña de 10 años que se llevó a cabo en Irán, según informó en su cuenta de Twitter el periodista Babak Taghvaee.

Dicha decisión se tomó bajo presión pública después de que las imágenes de la boda se viralizaran en las redes sociales. El video de la ‘fiesta’ fue difundido por la periodista y defensora de los derechos de las mujeres en Irán, Masih Alinejad.

“Esta es una fiesta de boda para una niña menor de 13 años. Lloré cuando recibí este video… Según las leyes islámicas, una niña […] puede casarse pero no puede elegir su propia vestimenta”, aseveró la activista en su cuenta de Twitter al publicar la grabación. Después, aseguró que la joven solamente tenía 10 años. Según informan medios locales, la familia había mentido en su edad.

This important news is getting international attention. Many have contacted me for info. Just want to let everyone know the young girl in this video is only 10 years old. https://t.co/ZI8rz8nl2I