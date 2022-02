Exlíder antivacunas se arrepiente y asegura: "Tenemos muchas muertes sobre nuestras consciencias"

24Horas.cl Tvn

Luego que estar dos años liderando grupos antivacunas, el italiano Pasquale Bacco se arrepiente y asegura que la pandemia del COVID-19 ha matado a las personas y que la solución son las vacunas luego de ver morir a un joven seguidor.

En una entrevista con El Mundo , señaló que cambió de opinión tras ver morir a un de sus seguidores de 29 años de COVID, "la familia me dijo que era fanático mío", agregó que el joven solía ver sus videos liderando las manifestaciones antivacunas "siento que esa muerte fue por mi culpa".

Explicó que logró ver "la realidad con sus propios ojos, me di cuenta que estaba equivocado". Pasquale Bacco es médico de profesión y menciona que gracias a su experiencia las cosas que él decía en las manifestaciones "eran oro puro para la gente que tiene miedo y buscaba certezas (...) hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas".

Enfatizó en que "con el covid no murió nadie (...) éramos realmente grandes bastardos, no me escondo. Tenemos muchas muertes sobre nuestras conciencias (...) un día deberíamos ser responsables de estas cosas".

Aseguró que ha pedido perdón a todos "pero es inútil". Asimismo comentó que trata de remediar sus errores "intento que la gente abra los ojos, me vacuné".

Pasquale Bacco se encuentra suspendido de la orden médica por seis meses "no he apelado porque siento que me equivoqué y lo acepto". Concluye indicando que "ser antivacunas pueder ser un negocio y la oportunidad convierte al hombre en un ladrón".