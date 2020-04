Experto sobre incertidumbre por salud de Kim Jong-Un: "Lo que barajamos en este minuto son escenarios que claramente apuntan a una situación compleja"

No hay certeza del estado de salud de Kim Jong-Un. Las informaciones son variadas, algunas incluso son contradictorias. El director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, se refirió a las implicancias que puede tener un eventual fallecimiento del líder norcoreano.

26.04.2020

Nuevos reportes internacionales se conocieron sobre el estado de salud del líder norcoreano, Kim Jong-Un, donde se especula que estaría en estado vegetativo o incluso habría muerto. Sin embargo, no hay una versión oficial desde el país o el vecino Corea del Sur, aumentando aún más la incertidumbre.

Sobre las implicancias que puede tener un eventual fallecimiento del líder norcoreano, el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, sostuvo en 24 Horas Central que "es difícil poder decir con precisión qué es lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Lo que sí está claro es que la ausencia de Kim Jong-Un de esta ceremonia tan importante en que se celebra el natalicio de su abuelo, que es una figura referencial para él, es muy ciñera. Esto indica que algo está pasando".

"Su ausencia puede deberse a una situación de gravedad por temas de salud o podría ser algo menos grave. En 2014 también Kim se ausentó durante varias semanas y finalmente se descubrió que había sido una operación de tobillo. Da la sensación de que esto podría ser algo muy grave, pero también algo quizá no tan crucial", añadió Rojas.

Más tarde, sobre la versión de algunos medios internacionales, el experto indicó que "TMZ se está jugando por las fuentes que tiene, que básicamente son estas fuentes japonesas y estas versiones de que una misión militar china viajó el jueves a norcorea y que parte de esa comitiva estaba integrada por médicos, que supuestamente estarían aconsejando o guiando a los médicos norcoreanos en este tratamiento. Tampoco hay claridad sobre la condición de Kim. Se dice que está muerto, que tiene muerte cerebral, entonces la verdad es que lo que barajamos en este minuto son escenarios que claramente apuntan a una situación compleja".

"Hasta lo que sabemos, no hay ningún movimiento extraño dentro del partido o dentro de las fuerzas armadas. De hecho, imágenes satelitales demuestran que por ejemplo no hay desplazamiento de tropas hacia las fronteras o algo similar. Por lo tanto, en ese aspecto no da la impresión de que pudiésemos estar frente a un intento de cambio de régimen, suerte de golpe encubierto o algo por el estilo. Por el contrario, lo que tenemos hasta el 11 de este mes es un Ki, que está bastante consolidado en su rol como máximo líder de norcorea, con una línea política en temas internos y externos bastante definida. En ese aspecto, por eso, su desaparición ha generado esta enorme cantidad de especulaciones", agregó el especialista.

¿COVID-19 en Corea del Norte?

Sobre el coronavirus, Rojas señaló que "norcorea no ha entregado ningún tipo de información respecto a cómo ha impactado este virus allá, la cantidad de contagiados, eventuales fallecidos. Es un misterio en ese aspecto. El hecho de que Corea del Norte es un país tan hermético hace muy difícil poder obtener información confiable. Por eso, en este minuto, todos los escenarios están construidos a partir de rumores y versiones no confiables".

La figura de Kim Yo-Jong

Respecto a la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-Jong, de quien se comenta que podría ser quien reemplazara en el poder a su hermano, el experto en materia internacional indicó que "en la dinastía de los Kim se ha ido heredando de padre a hijo hasta llegar a esta tercera generación que representa Kim Jong-Un. El punto es que su descendencia es muy joven todavía. Se sabe hasta el minuto que él tendría tres hijos, y el mayor tendría apenas 10 años. La edad de Kim se calcula aproximadamente de 36, 37 años, y que él sería cuatro años mayor que su hermana".

Ante ello, si Kim Jong-Un llega a dimitir, "tenemos una transición un poco más forzada y rápida, porque básicamente lo que tenemos es un hijo que no está totalmente preparado. Por lo tanto, por eso la figura de su hermana se vuelve tan relevante. Hemos visto que ha tenido una presencia política muy importante. Desde 2014, ella es subdirectora del departamento de propaganda del régimen, por lo tanto se le atribuye a ella la construcción de imagen que se ha buscado de Kim tanto dentro y fuera norcorea".

