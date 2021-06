Explosión de gas en China deja al menos 12 muertos y 39 heridos graves

Agencia EFE

13.06.2021

Al menos 12 personas murieron y 39 resultaron heridas de gravedad hoy en una explosión de gas en la ciudad de Shiyan, en la provincia central china de Hubei, informó la agencia estatal Xinhua.

La explosión se produjo a las 6.30 hora local, en una comunidad de viviendas del distrito de Zhangwan en Shiyan, donde resultó también seriamente dañado un mercado cercano, según fuentes gubernativas citadas por el diario oficial China Daily.

Twelve people died and 138 others were injured in a gas explosion in Shiyan city, Central China's Hubei province, on Sunday morning, according to local authorities. pic.twitter.com/CODt47mpoq