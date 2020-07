Expresidente argentino Menem, hospitalizado dos días después de recibir alta

Por el momento, no se precisaron los detalles de esta nueva hospitalización, pero fuentes cercanas al ex mandatario indicaron que su estado es "delicado".

Agencia EFE

02.07.2020

El expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999) fue de nuevo hospitalizado en la noche de este miércoles, en la víspera de cumplir 90 años, apenas dos días después de haber recibido el alta tras más de dos semanas internado por una fuerte neumonía, informaron medios locales.



El exmandatario peronista, que es senador por su natal provincia de La Rioja desde 2005, se encuentra en el área de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires y su estado es "delicado", dijeron fuentes cercanas al político al diario Clarín.



Por el momento, no se precisaron los detalles de esta nueva hospitalización.



Menem había sido internado el 13 de junio pasado en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Argentino del Diagnóstico de Buenos Aires, con un cuadro de neumonía, pero pasó a planta varios días después y finalmente, el lunes de esta semana, recibió el alta para seguir la recuperación en su domicilio.



El veterano político, que sufre de diabetes y tuvo problemas cardiológicos en el pasado, había dado negativo en las pruebas de coronavirus.



Esta nueva hospitalización se produce en la víspera de que este jueves cumpla 90 años.



"Llegamos a los 90 años viejito !!! Comienzo este día parafraseándote "Estamos mal pero vamos bien "hoy es tu cumple,pero Dios me dio el regalo a mi de tenerte en este día. Te amo con mi alma. Fuerza pa @CarlosMenem_LR #los90deMenem", escribió a medianoche en Twitter Zulemita Menem, hija del ex jefe de Estado.

Llegamos a los 90 años viejito !!! Comienzo este día parafraseándote “Estamos mal pero vamos bien “hoy es tu cumple,pero Dios me dio el regalo a mi de tenerte en este día te amo con mi alma.Fuerza pa @CarlosMenem_LR #los90deMenem pic.twitter.com/0TV3ITfo1d — zulema menem (@zulemitamenem) July 2, 2020

Además de ejercer como senador desde hace 15 años, Menem ha enfrentado en los últimos tiempos en diversas acusaciones judiciales de corrupción por actos de su mandato presidencial y ha mantenido un bajo perfil mediático.