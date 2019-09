"Extremadamente peligroso": Los impresionantes videos del paso del huracán Dorian por las Bahamas

24Horas.cl Tvn

El huracán Dorian se acerca peligrosamente hasta Estados Unidos, mientras causa importantes destrozos en las Bahamas. El ciclón aumentó su potencia hasta llegar a la categoría cinco, la más destructiva de todas. Los vientos podrían alcanzar los 290 kilómetros por hora sobre las Islas Ábaco.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos llamó a los residentes de las Islas Ábaco a tomar refugio de forma urgente, asegurando que el huracán es una amenaza para la vida de las personas.

Cabe destacar que en los días previos a la llegada de Dorian las autoridades instaron a quienes viven en zonas más vulnerables a evacuar por tierra, mar o aire.

Mientras tanto, en Estados Unidos se preparan para fuertes vientos, tormentas e inundaciones en Georgia, y Carolina del Sur y del Norte, donde se espera que Dorian llegue más debilitado.

Las personas que no siguieron las indicaciones de las autoridades y decidieron no evacuar han compartido impresionantes videos que dan cuenta de la potencia de este huracán.

En las grabaciones se ven los graves estragos que ha dejado el ciclón tropical: lluvias torrenciales, inundaciones, techos volando, violentas marejadas y un intenso viento.

Abaco,Bahamas is almost underwater as #Hurricanedorian is pounding the island as a Category 5 storm with heavy rain and winds! #Prayforthebahamas pic.twitter.com/6BUG8Fzdzv