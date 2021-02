Facebook pondrá fin al bloqueo de la publicación de noticias en Australia

Agencia EFE

23.02.2021

Facebook anunció este martes que tiene previsto poner fin en los próximos días al bloqueo de la publicación de noticias en Australia, que impuso el pasado 18 de febrero en respuesta a un proyecto de ley para obligar a las plataformas a pagar por compartir contenidos elaborados por los medios locales.



La red social explicó en un comunicado que acordó con el gobierno australiano "una serie de cambios y garantías", lo que le permitirá seguir invirtiendo "en el periodismo de interés público y restablecer las noticias en Facebook para los australianos en los próximos días".



La cancelación de los perfiles de las páginas de noticias, emprendida sin previo aviso por la multinacional estadounidense la semana pasada, fue ampliamente criticada por los medios de comunicación, activistas y por el gobierno australiano, poco antes de iniciarse la campaña de vacunación contra la COVID-19.



El jefe de la oficina del Tesoro, Josh Frydenmberg, y el ministro australiano de Comunicaciones, Paul Fletcher, anunciaron por su parte este martes que el Ejecutivo de Camberra introducirá nuevas enmiendas para dar "mayor claridad a las plataformas digitales y a los medios de comunicación" sobre este polémico proyecto de ley que se debate en el Parlamento.



El proyecto, aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes y que llegó esta semana al Senado, exige a las compañías que alcancen un acuerdo con los medios para remunerarles por la creación de noticias conforme a la monetización de los enlaces publicados en la plataforma.



Los ministros explicaron hoy que las enmiendas tendrán en cuenta si la plataforma digital ha realizado "una contribución significativa a la sostenibilidad de la industria informativa australiana de noticias" y establecerán una notifiación de un mes antes del proceso arbitral.



"El código mantiene sus medidas clave, es decir, es un código obligatorio. Un código líder en el mundo", dijo a periodistas en Camberra, Frydenberg al elogiar el acuerdo con Facebook para negociar "de buena fe" con los medios de comunicación.

Facebook today announced it will restore Australian news media to its pages.



Treasurer @JoshFrydenberg and I look forward to the News Media Bargaining Code passing through the Parliament this week. pic.twitter.com/15sLZYY9Vv