Fallece a los 21 años el joven recordado como "el niño más pesado del mundo"

02.01.2021

El luchador de sumo ruso Dzhambulat Khatokhov, conocido mundialmente y destacado por los Guinness World Records como "el niño más pesado del mundo", falleció a sus 21 años de edad.

El deceso fue confirmado por el presidente de la Federación de Sumo y Lucha de Masas de Kabardino-Balkaria, la región donde vivía el joven. La causa de muerte aún no ha sido confirmada, pero se ha indicado que podría deberse a un fallo renal.

Dzhambulat fue apodado "el niño más pesado del mundo" debido a que a sus siete años llegó a los 100 kilos. Su madre, Nelya, de profesión enfermera, respondió a los cuestionamientos en ese momento expresando que "simplemente está creciendo, hacia arriba y hacia afuera. ¿Qué puedo hacer al respecto? Así es él, así es como Dios lo creó".

Su primer entrenador de lucha, Khasan Teusvazhukov, indicó que “normalmente corre y hace gimnasia, pero yo no le doy ejercicios completos. De todos modos, no podrá hacer la mayoría de estos debido a su tamaño. Intentamos ser cautelosos con él. Los médicos pueden decir que está bien, pero no lo parece y no quiero causarle ningún daño".