Fallece en Singapur el expresidente de Zimbabue Robert Mugabe

Agencia Reuters

06.09.2019

El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha fallecido a la edad de 95 años, dijo el presidente del país, Emmerson Mnangagwa, en su cuenta oficial de Twitter.

Mugabe murió en Singapur, donde a menudo ha recibido tratamiento médico en los últimos años, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto.

“Es con la mayor tristeza que anuncio el fallecimiento del padre fundador y expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe”, indicaba un artículo en la cuenta oficial de Twitter de Mnangagwa.

"Mugabe fue un ícono de la liberación, un panafricanista que dedicó su vida a la emancipación y el empoderamiento de su pueblo. Su contribución a la historia de nuestra nación y continente nunca será olvidada. Que su alma descanse en paz eterna", añadió el mandatario.

