Fallece niño de 14 años que se había hecho conocido por cuidar a su madre con coronavirus

04.04.2020

Un niño mexicano de 14 años, quien se dedicaba a cuidar a su madre contagiada con coronavirus, falleció electrocutado en su hogar luego de una intensa lluvia.



Según informaron medios locales, el día del deceso Juan Eduardo estaba realizando labores domésticas mientras su madre se encontraba hospitalizada, pero luego de que la repentina lluvia inundara su hogar, el pequeño encendió la bomba de la cisterna, electrocutándose.



Adriana su madre, quien tenía problemas respiratorios producto del COVID-19, señaló que su hijo la cuidó durante más de 20 días y el día de su fallecimiento le pidió que fuera con ella al recinto hospitalario, pero él quiso quedarse en casa.



Por otra parte, los vecinos explicaron que vieron a Juan Eduardo barriendo y le preguntaron si necesitaba ayuda, pero contestó que podía hacerlo por su cuenta.



Paralelamente, los doctores le informaron a Adriana que su estado de salud ya no se encontraba en estado crítico, por lo que podría salir muy pronto del hospital.



Cabe destacar que el menor de edad recién cumplió los 14 años el miércoles pasado y le había expresado a su madre lo preocupado que estaba por su enfermedad.



''Mi hijo me dijo 'yo me quedo contigo, no se me va a olvidar que dijo no mamita con esa enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no mamita yo me muero contigo, nos morimos juntos'. Es algo que le voy agradecer por siempre”, expresó Adriana a un medio mexicano.

La historia del niño se había hecho conocida en el Estado de México, ya que fue el único de sus hermanos que se quedó a cuidar a su madre enferma por decisión propia, ya que los otros tres fueron enviados con sus familiares, producto de la cuarentena.

Hace pocos días había cumplido los 14 años estando aislado y, debido a que su historia se había hecho pública, una fundación le había regalado una torta, por el gesto que estaba teniendo con su madre.