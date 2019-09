Familia de joven chileno asesinado en Argentina ruega por ayuda para repatriar su cuerpo

La madre del joven asegura que ya se le realizó la autopsia, sin embargo el fiscal no quiere dar la autorización para sacarlo del país.

04.09.2019

Una familia chilena realizó un desesperado llamado de ayuda a través de redes sociales luego que su hijo fuera asesinado en Argentina y no puedan traer de regreso su cuerpo al país.

Según relata la madre del joven identificado como Franco Salazar Manríquez fue brutalmente asesinado el pasado 30 de agosto por cuatro hombres, quienes habrían sido sus amigos.

La investigación se encuentra en curso en Buenos Aires, sin embargo la madre afirma que ya se le realizaron todas las pericias al cuerpo, pero el Fiscal no habría dado la autorización para repatriación.

"Según el fiscal está todo bastante claro, pero no quiere dar la autorización para llevarnos al niño a Chile. Si no logramos llevarlo ahora lo van a dejar aquí en Argentina y no queremos eso", dijo Carolina Manríquez, madre de Franco, en un video difundido por redes sociales.

A través de una publicación en Facebook la familia busca llamar la atención de las autoridades para lograr repatriar el cuerpo de Salazar Manríquez y así pueda ser despedido por su familia.