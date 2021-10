Familia quema casa y mata a mascota de profesor argentino acusado de abuso de niñas

Las víctimas son pequeñas de cinco y seis años. "Mami no digas nada, porque el profesor de gimnasia se va a enojar", es parte de lo que le dijo la niña a su madre cuando le preguntó qué había sucedido.

24Horas.cl Tvn

13.10.2021

Un caso policial conmocionó a Argentina, un profesor de educación física fue detenido durante el jueves pasado tras ser acusado de abusar sexualmente de dos niñas en un Jardín infantil, ubicado en Santa Fe.

Investigan presunta violación grupal de adolescente de 17 años tras una fiesta: Hay tres detenidos Leer más

Las víctimas son pequeñas de cinco y seis años. Todo inicio con una protesta realizada por las personas en contra del profesor a las afueras del establecimiento educacional, en donde solicitaban la inmediata detención del sujeto.

Al llegar personal policial y no encontrar al docente en el recinto, se dirigieron hasta su casa en donde concretaron la detención.

Horas más tarde un grupo de familiares se reunió y llegó hasta la casa del acusado, en donde incendiaron el recinto y habrían matado a su perro, según consignó Todo Noticias.

La esposa del acusado señaló que, "no hubo forma de pararlos, la policía no llegó a tiempo a pesar de que llamamos por teléfono, nos avisaron los vecinos. Nos destrozaron por algo que no está probado".

Las denuncias en contra del profesor

Una de la apoderadas y madre de una de las víctimas indicó a la prensa que su hija sentía reiterados "dolores de cuerpo", por lo que la llevó al hospital a realizar los exámenes correspondientes, lo cuales constataron que la menor presentaba lesiones compatibles con abuso sexual.

: En Europa ya se bebía cerveza y comía queso azul hace 2.700 años Leer más

"Mami no digas nada, porque el profesor de gimnasia se va a enojar", es parte de lo que le dijo la niña a su madre cuando le preguntó qué había sucedido.

Tras conocer los hechos se puso con contacto con los demás apoderados del curso de su hija, quienes tras consultar con sus hijos indicaron que el profesor tenía conductas inapropiadas con los menores.

La audiencia de imputación contra el sujeto se realizará durante este fin de semana.