Fatal accidente múltiple: Al menos seis muertos y más de 100 vehículos colisionaron en Texas

24Horas.cl Tvn

12.02.2021

Durante la jornada de este jueves un trágico accidente múltiple se registró en una autopista de Texas, Estados Unidos que involucró a cerca de 100 vehículos y dejó al menos seis fallecidos.

El accidente se registró en la a Interestatal 35 cerca del centro Fort Worth, cuando por causas que se investigan, automóviles y camiones comenzaron a impactar generando una gran pila de vehículos que terminó abarcando a más de ocho kilómetros.

En algunos registros captados en el momento exacto se puede ver como los vehículos intentan frenar para evitar la colisión, no pudiendo conseguirlo a tiempo. Asimismo los vehículos mayores impactaron a mayor velocidad con la serie de vehículos que se encontraban ya detenidos en el lugar.

En ese sentido, una de las principales teorías que manejan los investigadores es la presencia de hielo en la ruta que impidió a los conductores maniobrar a tiempo.

Massive North TEXAS pileup Commuters watched helplessly Thursday morning, Feb 11, 2021, as cars and trucks slammed into each other in Fort Worth. Five people were killed, 36 transported to local hospitals in a massive crash, which involved at least 100 vehicles pic.twitter.com/EA15dP9Dza

De acuerdo a lo señalado por Matt Zavadsky de MedStar, una organización de atención médica, afortunadamente no hubieron niños involucrados en esta emergencia. Asimismo agregó que "vimos una gran cantidad de personas que fueron víctima de este accidente en batas y que tenían identificadores del hospital", consignó KHOU11

En tanto el jefe de la policía de Forth Worth, Neil Noakes indicó que "este es un día trágico para la familia de Fort Worth. Como siempre lo hacemos, superaremos esto".

Por su parte la alcaldesa de Forth Worth, Betsy Price, indicó en su cuenta de Twitter que "nuestra comunidad está brindando apoyo y sé que muchos de ustedes están pidiendo una forma de ayudar. En este momento, lo que Fort Worth más necesita son sus oraciones, por las familias, los heridos y los socorristas".

Right now, what Fort Worth needs most is your prayers – for the families, the injured, and the first responders. We will share updates in the coming days with any additional ways to support those in need during this difficult time. - Mayor Betsy (2/2)