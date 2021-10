FBI confirma que restos hallados en parque de Florida son de Brian Laundrie, sospechoso del asesinato de Gabby Petito

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

21.10.2021

En la jornada de este jueves efectivos del FBI informaron que los restos humanos hallados en el parque natural de Florida fueron identificados como pertenecientes a Brian Laundrie.

El joven era el novio de la mujer asesinada Gabby Petito. Cabe señalar que las autoridades estadounidenses hallaron el pasado miércoles los restos humanos y artículos personales, los cuales hoy se confirman pertenecen a Brian Laundrie.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM — FBI Denver (@FBIDenver) October 21, 2021



El joven de 23 años había emprendido un viaje por Estados Unidos con su prometida. Se encontraba desaparecido desde mediados de septiembre. Una semana antes de que fuera encontrado el cadáver de la joven de 22 años en el Parque Nacional GrandTeton.

BREAKING: Dental records confirm human remains found at Florida wilderness park belong to Brian Laundrie, FBI says, following the death of fiance Gabby Petito https://t.co/Z61Drsv60l pic.twitter.com/sGvUXCE1EY — Reuters (@Reuters) October 21, 2021

Los restos humanos al parecer fueron encontrados cerca de una mochila que habría pertenecido a Laundrie en un parque que estuvo cerrado varias semanas hasta el pasado martes para facilitar la búsqueda.