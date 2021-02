Femicidio en Argentina: adolescente fue asesinada por su novio policía y amigas revelaron sus mensajes de WhatsApp

24Horas.cl Tvn

09.02.2021

Un brutal femicidio ocurrió en la localidad bonaerense de Rojas, Argentina, luego que Úrsula Bahillo fuera asesinada a puñaladas por su pareja, un policía que fue identificado como Matías Ezequiel Martínez.

De acuerdo a lo señalado por las amigas de la adolescente de 18 años, quienes compartieron las conversaciones que tuvieron con ella vía WhatsApp, desde hace al menos siete meses era víctima de violencia.

“Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”, aseguró Úrsula en un mensaje.

En vista de lo anterior, una de las compañeras de la adolescente explicó a través de su cuenta de Twitter que dieron aviso a la policía, pero estos hicieron caso omiso.

"Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, señaló.

Asimismo, la víctima reveló sentir temor: “Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga”.

En otra publicación realizada en la red social antes mencionada, la amiga dejó en evidencia el maltrato que sufrió Úrsula el pasado 19 de noviembre: “Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta”.

“Pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y había al lado dos minas. Una me miró y dijo: ¿Qué mira la cornuda? Empecé a putearlo mal y se armó alto quilombo. Me cagó a palos mal”, agregó.