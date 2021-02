Marruecos: feministas regalan sábanas que preservan la sangre para evitar pasar por la "prueba de virginidad"

Agencia EFE

19.02.2021

Un movimiento feminista marroquí lanzó una campaña contra los tests de virginidad, una práctica existente no solo en África y el mundo árabe, sino también en países europeos, mediante el regalo de un "kit" de sábanas blancas que "preservan las manchas de sangre".



La original campaña del Movimiento Alternativo de Libertades Individuales (MALI) pretende ante todo sensibilizar, a través de las redes sociales sobre "un tema del que no se habla" y que representa "una violencia trivializada", según dijo a Efe la fundadora del MALI, Betty Lachgar.



La campaña se lanzó el domingo 14 de febrero, con la intención de que apareciese como alternativa al "día del amor", pues Lachgar insiste en que los tests de virginidad se hacen casi siempre como prueba de honor antes de un matrimonio, y llevan implícito el mensaje de que la mujer está condenada "a ser madre o puta", dijo.

Campagne contre le mythe patriarcal de la "virginité féminine" et contre la pratique des "tests de virginité". Retrouvez les témoignages et la vidéo de présentation, disponible également en arabe et en anglais sur le sitehttps://t.co/qBuYpvEs1B #stopvirginitytest pic.twitter.com/gdml1Oqx7O