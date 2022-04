Fiscal de caso Narumi increpó al acusado: "Señor Zepeda, usted es un mentiroso"

Agencia Aton

Nicolás Zepeda, el chileno acusado del homicidio de la joven japonesa desaparecida en 2016, Narumi Kurosaki, volvió a señalar ante el estrado que es inocente, en el séptimo día del juicio oral en su contra.

La investigación apunta a que Zepeda mató a su pareja en la residencia universitaria donde estaba ella, en la ciudad francesa de Besanzón. Además la evidencia señala que fue la última persona en verla con vida y su cuerpo jamás fue encontrado por la policía.



Durante esta jornada, la abogada de Zepeda, Jacqueline Laffont, interrogó a su cliente. "Para defenderte, me parece absolutamente necesario hacerte esta pregunta yo misma. La de saber si eres capaz de responder a la esperanza, a la esperanza de la madre y la hermana de Narumi Kurosaki. ¿Dónde está el cuerpo?", preguntó, según el portal France 3.



A esto, el chileno respondió "no lo sé". Por lo que la abogada preguntó: "¿Podemos imaginar que una discusión hubiera resultado mal?". Y él respondió: "Nos conocemos lo suficientemente bien con Narumi para que las cosas no terminen como a lo que se refiere".



Finalmente Laffont le preguntó si quería decir alguien más. A lo que Zepeda señaló: "a veces me equivoco, estoy lejos de ser una persona perfecta. Yo también quiero saber, yo no la maté. Yo no lo hice".



Por su parte, el fiscal que lleva el caso, Etienne Manteaux, aseguró que Zepeda miente en sus declaraciones. En la instancia señaló que la madre de Narumi, Taeko Kurosaki, dijo que le había escrito al chileno para conocer el paradero de su hija, pero que éste nunca le había contestado.



—¿Por qué?— preguntó el fiscal.

—Creo que me asuste— aseguró Zepeda.

—¿De qué?

—Era una carta dura, no sabía qué hacer. Cuando pienso en ella, pienso en mi madre y la vi sufrir también. Tenía miedo.



También señaló que Manteaux la madre de la joven fue hasta Chile y vio a Zepeda, pero el sujeto se dio a la fuga. "Creo que era de noche, no podía creer que fuera ella. Descubrí que me estaba siguiendo", señaló el acusado.



Ante esto, el fiscal disparó: "Señor Zepeda, usted es un mentiroso", debido a que la prensa japonesa habló de la llegada de la madre a Chile.



Por último, volvió a preguntarle dónde se encuentra el cuerpo de Narumi Kurosaki, a lo que Zepeda respondió "No sé, la dejé en su habitación y no sé qué pasó".