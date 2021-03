Presidente Macron pone a toda Francia en confinamiento y cierra escuelas temporalmente

Agencia EFE

31.03.2021

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles un confinamiento atenuado para todo el país a partir del sábado por la noche durante un mes, a lo que se añadirá un cierre de las escuelas durante tres semanas y de cuatro para la secundaria.



Macron, en una intervención al país, pidió un "esfuerzo suplementario" a los franceses en un mes de abril que será "difícil" para evitar la saturación de las unidades de intensivos de los hospitales de todo el país, que ya se ha producido en algunas regiones.

"La situación es más peligrosa que en otoño, porque el virus es más contagioso y más mortífero" debido a la variante británica, afirmó.



Las medidas incluyen colocar a todo el país en el confinamiento menos estricto en el que ya están 19 departamentos, entre ellos la región de París.



Este confinamiento supone que los comercios no esenciales cerrarán sus puertas, aunque la lista de sectores abiertos es más amplia e incluye ahora librerías o floristerías.



No se puede salir de las regiones, salvo causa justificada, y los ciudadanos tampoco podrán desplazarse a más de diez kilómetros de su domicilio, excepto para trabajar o un motivo perentorio.



El toque de queda se mantiene de 19.00 a 06.00, período que se fijó hace dos semanas.



El cierre de guarderías y escuelas primarias será durante tres semanas y el de secundarias e institutos durante cuatro semanas.



El cierre comenzará la próxima semana, cuando la enseñanza se hará a distancia en todos los centros. Luego vendrán dos semanas de vacaciones de Pascua, ya previstas, entre el 12 y el 25 de abril.



El 26 reabrirán guarderías y centros de primaria, pero los de secundaria e institutos tendrán otra semana de enseñanza a distancia y no regresarán al aula hasta el 5 de mayo, cuando lo harán con aforos adaptados en función de la situación de la pandemia.



Macron insistió en el éxito que ha supuesto mantener el máximo posible las escuelas abiertas, frente a otros países que las han cerrado hace meses.



También señaló que aquellos padres que no puedan teletrabajar tendrán la posibilidad de acogerse al desempleo temporal (ERTE) para atender a sus hijos durante ese periodo, al tiempo que anunció ayudas a comerciantes y otros sectores para el cuidado de sus menores.