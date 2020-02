Francia registra un segundo muerto por coronavirus y tres nuevos infectados

Agencia EFE

26.02.2020

Un paciente francés aquejado del coronavirus falleció esta noche y se convirtió en la segunda víctima mortal en Francia, donde en las últimas horas se han registrado tres nuevos contagiados por la enfermedad, informaron este miércoles las autoridades sanitarias.



La víctima es una persona de 60 años que fue ingresada anoche en el hospital parisiense de la Pitié-Salpêtrière en un estado "gravísimo" y que murió a las pocas horas, indicó a la prensa el director general de Salud Pública, Jérôme Salomon.