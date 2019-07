Fuerte explosión en centro comercial de Florida deja varias personas heridas

24Horas.cl Tvn

06.07.2019

Este sábado se registró una fuerte explosión en un centro comercial ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos, dejando a varios heridos y causando graves daños en la infraestructura del local.

Según un primer reporte, aún sin confirmar, se trataría de una explosión de gas al interior del gimnasio del mall The Fountains, en la ciudad de Planation.

El estallido fue tan fuerte que arrojó escombros a unos 90 metros por la calle.

Distintos departamentos de policía y bomberos acudieron al lugar para ayudar a las personas heridas y cerrar el tránsito.

Actualmente la policía se encuentra investigando las causas de la explosión.

DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY