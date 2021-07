Fuerte explosión se registra en la ciudad de Dubai en Emiratos Árabes Unidos

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

Durante la tarde de este miércoles, usuarios a través de redes sociales publicaron videos de una fuerte explosión cerca del puerto de Yebel Alí.

Se trató de un contenedor de transporte a bordo de un barco explotó por causas desconocidas situado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y uno de los más grandes del mundo, informó el Gobierno del emirato, que añadió que hasta el momento no hay heridos.



"Los equipos de Defensa Civil de Dubái están actualmente lidiando con un incendio causado por una explosión de un contenedor de transporte a bordo de un barco en el puerto de Yebel Ali", informó en un tuit la oficina de prensa de Dubái.



"Hasta ahora, no se han registrado heridos por el incendio en el puerto de Yebel Ali", añadió.

