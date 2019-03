Fuerte sismo de magnitud 6.0 se registra en las costas de Japón

24Horas.cl Tvn

02.03.2019

Un sismo de magnitud 6,0 se produjo a las 03:22 UTC de este sábado en el océano Pacífico a 190 kilómetros al sureste de la localidad japonesa de Nemuro, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El temblor se localizó a una profundidad de 10 kilómetros. Por el momento, no se han entregado datos acerca de posibles víctimas o daños materiales. Tampoco ha sido emitida una alerta de tsunami.

En tanto, ni la Onemi ni el SHOA se han pronunciado respecto a si este episodio podría generar peligro de tsunami en nuestro país.

Prelim M6.0 Earthquake off the coast of Hokkaido, Japan Mar-02 03:22 UTC, updates https://t.co/KZKKI8MT3t