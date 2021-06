Furioso albañil dejó una casa en ruinas por familia que no pagó arreglos

24Horas.cl Tvn

14.06.2021

Tras varios meses de trabajo, un albañil decidió destruir la casa que había arreglado para vengarse de una familia que no pagó los montos económicos prometidos.

Según lo informado por el medio Leicestershire Live, la situación ocurrió en el lujoso barrio de Stoneygate de la ciudad de Leicester, Inglaterra, lugar donde la construcción que realizó el trabajador quedó totalmente en ruinas.

La vivienda, la cual fue comprada por el dueño en 475.000 libras esterlinas (casi 500 millones de pesos), quedó con el jardín delantero repleto de tierra, piedras y restos de materiales de la construcción.

De acuerdo al citado medio, el propietario de la vivienda mantuvo un conflicto económico con el albañil después de que le solicitara dinero adicional a lo acordado, lo que fue negado.

"Compré la casa el año pasado. Queríamos una ampliación de dos plantas, un techo nuevo, cableado nuevo y, además, que fuera más ecológico. Desafortunadamente, elegí al peor constructor", declaró el hombre.

Luego de haber negado el monto solicitado, el cual correspondía a 3.500 libras esterlinas (3,5 millones de pesos), el albañil aprovechó las vacaciones de la familia para descargar su furia.

"Me había ido de vacaciones y estaba a 200 millas cuando todo sucedió. Me comuniqué con la policía, que dijo que era una disputa y no un caso criminal", sostuvo.

Por el momento el dueño de la casa se encuentra estudiando qué pasara con el futuro de su vivienda, ya que quedó totalmente destruida.