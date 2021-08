Ganan cerca de medio millón de dólares al año: Pareja funda secta y aseguran ser Jesús y María Magdalena

24Horas.cl Tvn

16.08.2021

En Australia se ha dado a conocer el caso de un hombre que afirma ser Jesucristo, el cual acompañado de su pareja, que dice ser María Magdalena, fundó una secta que ha llegado a ser calificada como 'peligrosa', debido a que ya cuentan con más de 25 mil seguidores, logrando facturar medio millón de dólares al año.

Alan John Miller, de 52 años y residente de Queensland fundó en el año 2012 la secta 'Verdad Divina' acompañado de su esposa de 37 años, Mary Luck. Esta agrupación mantiene a la pareja en su centro, como las personificaciones vivas del hijo de Dios y su supuesto interés amoroso.

Miller antes de hacerse conocido se dedicó a las tecnologías de la información hasta que decidió encabezar su propio movimiento religioso en el pueblo de Kingaroy, ubicado al noroeste de Australia. De ahí en adelante, decenas de devoto compraron tierras para estar con su líder.

Asimismo, este autodenominado Jesucristo indicó a Sky News que "tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mi como lo fue para los otros, como María, que estuvo presente", asegurando que "cuando eres Dios no estás en estado de miedo, y tienes buen control de las sensaciones de tu cuerpo y el nivel de dolor que puedes absorber".

Este sujeto también cuenta que después de haber sido supuestamente crucificado, pudo conocer a grandes personalidades de la historia, como a los filósofos Platón y Sócrates, además de haber tenido contacto con varios papas y presidentes.

Otra de las cosas que dice Miller, es que "resucité a bastantes personas, entre ellas a mi amigo Lázaro, que se menciona en la biblia".

A pesar de cómo pueden sonar sus declaraciones, este hombre ha logrado generar una fortuna en base a sus seguidores. Uno de ellos, George Hamel, dejó su empresa y a su esposa en California para estar más cerca de Miller También se encuentra el ejemplo de la neurocientífica inglesa Louise Luli Faver, quien renunció a su carrera para seguir al autodenominado mesías, señalando que este la ha ayudado a ser más feliz.

"Se acabó para nosotras": el dramático "antes y después" de las mujeres en Afganistán por los talibanes Leer más

Seguidores 'zombies'

Al citado medio, el reverendo David Millikan indicó que Miller es un "hombre peligroso" debido a que sus seguidores abandonan a sus familias, gastando todo su dinero para seguirlo, asegurando que estos "se convierten en zombies".

Asimismo, indicó que la familia de Mary Luck, la de este sujeto ha intentado 'recuperarla' por años, señalando que "tampoco le importa que la primera esposa de Miller lo haya dejado en 1997 diciendo sobre su esposo que era un loco peligroso".

"Cuando un detractor le pide que haga un milagro, responde que no es necesario, porque él es Jesús y todos lo saben" dijo el reverendo, agregando que el sujeto dice que "no crean tanto en esas cosas. Por ejemplo dicen de mi en la Biblia que separé el agua del vino. Y es mentira, no lo hice”.

Otra de las denuncias de Millikan tiene que ver con predicciones que ha hecho Miller, como la vez que predijo un tsunami de 100 metros de altura que jamás se registró en Australia. "También sostiene que se producirán terremotos devastadores, que algunos países desaparecerán por completo mientras que otros países cambiarán totalmente", señaló.