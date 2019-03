Gatito regresa a su casa luego de cinco años perdido y su dueña es la más feliz de esta historia

24Horas.cl TVN

16.03.2019

Elinore Repucci, una mujer de Salisbury en Estados Unidos, acostumbraba todos los días dejar a su gato Larry que saliera de la casa, para que el felino fuera a dar una vuelta y volviera a casa.

Sin embargo un día todo cambió y el animalito no volvió más. Pasaron cinco años hasta que Elinore volviera a ver a su amiguito peludo.

"Siempre venía cuando lo llamaban y nunca iba muy lejos. Estaba lloviznando cuando lo dejé salir y pensé que volvería muy pronto. Pero no lo hizo", contó la mujer explicando lo sucedido en 2013.

Pero hace unos días todo cambió: La Sociedad de Rescate Felino de Merrimack River, localidad cercana a la que vive Repucci, llamó para contarle que encontraron a Larry y lo lograron identificar gracias al chip.

"Me preguntaron si me faltaba un gato ya que tenían un gato allí con un microchip y que estaba registrado a mi nombre. El gato era Larry. De alguna manera, había viajado los 40 kilómetros que hay entre el condado de Essex y Salisbury", contó la mujer al The Daily News of Newburyport.

"Lo recuerda todo en la casa, prácticamente. Él sabe dónde está el tazón de comida y dónde estaba todo. Acaba de conocer a los otros gatos y está en casa. También lo ha pasado tan mal y no creo que le importe lo que piensen los demás de él. Él piensa: ‘Esta es mi casa y voy a ir a donde quiera", agregó la mujer contenta con el regreso del felino y concluyó: "No lo dejaré ir nunca más".