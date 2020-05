Gigantesco incendio consumió edificio de 48 pisos en Emiratos Árabes

Agencia EFE

06.05.2020

Al menos siete personas han resultado heridas en un incendio de grandes proporciones que se desató este martes en un edificio residencial de 48 plantas en el emirato de Sharjah, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El Gobierno del emirato informó en un breve comunicado de que siete personas resultaron heridas y de que los bomberos lograron evacuar a las personas que se encontraban en su interior y controlar el fuego.

El incendio se desató sobre las 21.00, hora local (17.00 GMT) en la Torre Abbco y obligó a evacuar varios edificios de la zona, según medios locales y testigos en las redes sociales.

Imágenes tomadas desde las calles y edificios adyacentes difundidas en las redes sociales muestran el edificio rodeado de llamas y fragmentos cayendo incandescentes al vacío.

DEVELOPING: Massive fire engulfs residential building in the city of Sharjah in the United Arab Emirates



pic.twitter.com/Gdm1uY0BRu