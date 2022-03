"Give Peace a Chance": La canción de John Lennon que sonó a la misma hora en 150 radios de Europa

24Horas.cl Tvn

04.03.2022

"Give Peace a Chance" (Dale una oportunidad a la paz), se escuchó en 150 radios de Europa cerca de las 08:45 horas en el continente (04:45 hora local en nuestro país).

Esto, con el fin de enviar un mensaje de paz y unidad al conflicto que atraviesa Ucrania tras la invasión rusa hace ya una semana.

Una de las emisoras que postuló la iniciativa y la cual es miembro de la Unión Europea de Radiodifusión, RadioEins, señaló que junto a las otras radios "han unido sus fuerzas para una campaña por la paz".

El director del programa de RadioEins, Robert Skuppin,agregó: “esta es nuestra señal contra la guerra. Nos impresionó que tantos colegas de toda Europa aceptaran de inmediato y estén allí”.

La instancia también fue comentada en redes sociales por quienes se sumaron a la causa y prendieron sus radios para escuchar la canción de Lennon.

