Gobernador de Beirut: explosiones dejaron "un desastre parecido a Hiroshima"

04.08.2020

El gobernador de Beirut, Philip Boulos, calificó como "un desastre nacional parecido a Hiroshima" la explosión ocurrida en la zona, donde al menos 10 personas murieron y otra gran cantidad quedó herida.

La agencia estatal de noticias del Líbano NNA y dos fuentes de las fuerzas de seguridad dijeron que el estallido ocurrió en una zona portuaria que alberga almacenes con explosivos, sin revelar claridad sobre qué causó el incidente ni qué tipo de explosivos había en la zona.

Al menos 10 cuerpos fueron trasladados a hospitales, dijeron a Reuters fuentes de seguridad y médicas.

Ante lo ocurrido, el gobernador habló con la prensa, afirmando entre lágrimas que "nunca en mi vida he visto un desastre tan grande, tan catastrófico. Esta es una catástrofe nacional. Este es un desastre para El Líbano. No sabemos cómo nos vamos a recuperar de esto. Tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que ser valientes"

