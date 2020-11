Gobernador de Nueva York emite nuevas restricciones por coronavirus ante aumento de casos

Agencia Reuters

11.11.2020

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, impuso el miércoles una nueva ronda de restricciones destinadas a frenar la propagación del coronavirus, a medida que aumenta la tasa de infectados y las hospitalizaciones se disparan en un estado que fue epicentro del brote en Estados Unidos en su primera etapa.

Cuomo ordenó que los bares, restaurantes y gimnasios del estado cerraran sus instalaciones a las 22.00 hora local todos los días y limitó el número de personas que podían asistir a fiestas privadas a 10.

"Estamos viendo un aumento del COVID a nivel nacional y mundial, y Nueva York es un barco en la marea del COVID", dijo el gobernador a periodistas, y agregó que un seguimiento de los contactos identificó reuniones nocturnas en bares, restaurantes y gimnasios como transmisores clave del virus en el estado.

NYS is taking action to stop the spread in response to rising COVID numbers. Any establishment with a state liquor license, including bars and restaurants, must close at 10pm. Gyms must also close at 10pm. These new statewide rules will take effect Friday, 10pm.

Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el viernes, se produjeron un día después de que California y varios estados del Medio Oeste endurecieron las restricciones a los residentes para tratar de frenar la rápida propagación del virus.

"Esta es nuestra ÚLTIMA oportunidad de detener una segunda ola", tuiteó el miércoles el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, al anunciar que la tasa promedio de siete días de pruebas positivas de coronavirus en toda la ciudad había alcanzado el 2,52%.

Today’s indicators:



• 94 patients admitted to the hospital

• 817 new cases

• The infection rate 7-day average is 2.52%



This is our LAST chance to stop a second wave.

We can do it, but we have to act NOW.