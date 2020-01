Gobierno boliviano pide activar orden internacional de captura contra Evo Morales por supuesto viaje a Chile

Las autoridades altiplánicas solicitaron a Interpol que al ex mandatario se le capture y se evite su participación en un supuesto foro de derechos humanos que se realizaría en nuestro país, tal como denunció el senador UDI Iván Moreira.

24Horas.cl Tvn

08.01.2020

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, informó este miércoles que instruyó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activar la "aprehensión internacional" contra el expresidente altiplánico Evo Morales, quien es acusado por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo.

El objetivo sería impedir que el ex mandatario, refugiado por estos días en Argentina, venga a Chile para participar en un foro de derechos humanos. Así al menos había alertado el senador UDI, Iván Moreira, quien por medio de Twitter aseguró este mediodía que había solicitado al gobierno de Bolivia que pida "orden de detención internacional para ex Pdte.Morales, profugo de la justicia Boliviana. Y le solicitamos a Sebastián Piñera que Evo Morales sea declarado por el gob. 'Persona Non grata'".

Hemos pedido al Gobierno @EstadoPluriNal solicite orden de detención internacional para Expdte.Morales, profugo de la justicia Boliviana. Y le solicitamos @sebastianpinera que @evoespueblo sea declarado por el gob. " Persona Non grata ". https://t.co/xjWT6eh8b5 — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) January 8, 2020

"He dado la orden a las 06h00 que Interpol active la orden de la aprehensión internacional (en contra de Morales)", dijo en conferencia de prensa el ministro Murillo.

La autoridad boliviana explicó que tras dar la instrucción constató que se activó dicha orden en contra del exmandatario, quien se encuentra en Argentina en calidad de refugiado. Indicó que "para que no pueda estar andando como Pedro en su casa", en referencia a Morales, la Interpol activó la orden de arraigo y apremio internacional.

La autoridad aseveró que el expresidente debe a los bolivianos muchas explicaciones, tomando en cuenta que en su contra pesan varios cargos penales en el país.

"Lo estamos esperando, que venga, que no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le pasará nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país, eso es importante para nosotros", afirmó.

Cabe recordar que Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre, luego de manifestaciones en su contra desatadas tras las acusaciones de fraude en los comicios del 20 de octubre pasado.

EVO: "NO TENGO INVITACIÓN OFICIAL NI INFORMACIÓN SOBRE UN EVENTO DE DDHH EN CHILE"

Tras darse a conocer la noticia, el propio Morales reaccionó en Twitter negando que haya recibido la supuesta invitación para viajar a Chile. Asimismo, calificó a Murillo como "experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal".

No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en #Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 8, 2020