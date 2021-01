Gobierno de EE.UU. despliega a la Guardia Nacional ante protestas

24Horas.cl Tvn

06.01.2021

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, comunicó a través de Twitter que el presidente, Donald Trump, emitió la orden de enviar a la Guardia Nacional para resguardar el Capitolio y otras estructuras pertenecientes al Estado en Washington DC.

El mensaje señala: "bajo la orden del presidente @realDonaldTrump, la Guarda Nacional va en camino, junto a a otros servicios de protección federal. Reiteramos el llamado del presidente Trump en contra de la violencia y a permanecer en paz."

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.



We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.