Gobierno de Perú prohíbe fiestas y reuniones durante Navidad y Año Nuevo

Agencia EFE

11.12.2021

El Gobierno de Perú prohibió las fiestas y reuniones, incluidas las visitas familiares, durante la Navidad y el Año Nuevo próximo, como parte de las medidas ordenadas en el país para el control y la vigilancia de la epidemia de la covid-19.



Las autoridades determinaron "la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios el sábado 25 de diciembre de 2021 y sábado 1 de enero de 2022, desde las 01.00 horas hasta las 04.00 horas", informó este viernes una nota oficial.



Agregó que en esas fechas también "esta prohibido todo tipo de reunión y evento social, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares".



Entre las medidas también se declaró a todas las provincias del país en nivel de alerta sanitaria "moderado", con excepción de Chepén, Virú, Concepción, Huamanga, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Talara y Huancavelica, que se incluyeron en nivel de alerta "alto".



PAUTA COMPLETA DE VACUNACIÓN



La norma, que estará vigente hasta el próximo 2 de enero, también ratificó que todas las personas mayores de 18 años que quieran ingresar a espacios públicos cerrados deberán presentar el carné de vacunación con la pauta completa de dos dosis, aplicada en el país o en el extranjero.



Esta exigencia comprenderá, además, a toda persona que realice una actividad laboral presencial, mientras que los trabajadores del sector privado que no cumplan con el requisito deberán prestar servicios mediante la modalidad de trabajo remoto.



Además, los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los choferes que brindan servicios de reparto a domicilio solo podrán operar si acreditan el esquema completo de vacunación.

Más de 20 estados en EE.UU. identifican casos de la variante ómicron Leer más

Para ingresar a los espacios públicos cerrados también será necesario portar dos mascarillas quirúrgicas o una del tipo KN95, también conocida como FFP2, mientras que el certificado de vacunación es igualmente requerido para viajar dentro del territorio nacional en avión o en autobús.



En el caso del transporte aéreo, los viajeros que no estén vacunados tienen que presentar una prueba PCR negativa con una antigüedad máxima de 72 horas para abordar la aeronave a cualquier destino nacional.



RESTRICCIONES A SUDÁFRICA Y BOTSUANA



El Gobierno peruano también suspendió el ingreso al territorio nacional de los extranjeros no residentes que procedan de Sudáfrica y Botsuana, o que hayan realizado escala en esos países, considerados de alto riesgo por la variante ómicron del coronavirus.



Ordenó, además, que los peruanos y extranjeros residentes provenientes de esos dos países, o que hayan realizado escala en ellos, deberán acreditar su esquema de vacunación completo y contar con una prueba molecular negativa no mayor a 48 horas antes de haber abordado su aeronave.



Estas medidas han entrado en vigor cuando Perú ya ha logrado vacunar al 70 % de su población objetivo, compuesta por 28 millones de personas mayores de 12 años.

Joven de 21 años fue obligada a cavar su propia tumba antes de ser asesinada Leer más

En total, en el país andino ya se han aplicado más de 43 millones de dosis de vacunas y 19,68 millones de personas ya cuentan con las dos dosis requeridas, además de que hay más 1,7 millones con tres.



Las cifras oficiales indicaron que en las últimas 24 horas se detectaron 905 casos y fallecieron otras 41 personas, mientras que 3.082 permanecen hospitalizadas, 993 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI).



Perú es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, al acumular más de 2,25 millones de casos confirmados, de los que más de 201.650 han fallecido, por lo que tiene una de las tasas de mortalidad más altas a nivel global por la covid-19.