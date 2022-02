Gobierno ucraniano informa de ataques con cohetes en Kiev

24Horas.cl Tvn, Agencia Reuters

25.02.2022

En Ucrania, el ejército ruso está involucrado en escaramuzas con unidades ucranianas durante su invasión y avanza hacia Kiev.

Hubo "terribles ataques con cohetes en Kiev", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Twitter la madrugada del viernes. "La última vez que nuestra capital experimentó algo así fue en 1941 cuando fue atacada por la Alemania nazi".

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.