Gobiernos se expresan respecto a autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado de Venezuela"

23.01.2019

Este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado de Venezuela" luego de que la misma entidad anunciara que tomaría las competencias del gobierno de Nicolás Maduro, al que no reconoce.

Rápidamente los mandatarios de distintos países alrededor del mundo expresaron sus opiniones y posturas al respecto. Revísalas a continuación:

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK