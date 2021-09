"Goku argentino" fue a votar disfrazado en protesta a la cancelación de Dragon Ball Super

24Horas.cl Tvn

23.09.2021

Ismael Lemos tiene 21 años y el pasado 12 de septiembre fue a votar a las primarias legislativas de Argentina disfrazado de Goku, el reconocido protagonista de Dragon Ball, en protesta a la determinación de que la serie fuera sacada del aire tras ser denunciada por "violencia simbólica".

Según relató el joven elector, cuando acudió a su lugar de votación no tuvo ningún problema para sufragar, puesto que se podía comprobar quién era al tener el rostro al descubierto. Indicó a Clarín que "uno de los agentes que estaba en la entrada incluso me contó que él era fanático de la serie y hasta me felicitó".

"Algunos que hacían cola me filmaban con el celular", agregó Ismael, quien juntó todos los registros en un único video y lo subió a TikTok bajo el título "Goku baja de la nube para votar y tomarse fotos con sus fans”.

"Contra la censura"

Lemos sostuvo que fue a votar con su cosplay con la finalidad de "ayudar a los fans de Dragon Ball a protestar contra la censura", buscando "hacer ruido para representar su voz en estas elecciones".

De esta forma, añadió el joven, lograría "que se viera que los argentinos y muchas personas de todo el mundo aman la serie".

Ismael también se refirió a la polémica por la decisión de Cartoon Network de retirar Dragon Ball Super de su pantalla en Argentina por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual por "violencia simbólica".

La situación se dio luego de que se emitiera un capítulo, a través de la televisión por cable, donde el personaje del Maestro Roshi dice que su “punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar”. Tras lo anterior, Puar se transforma en una joven y en la escena siguiente, se le observa diciéndole a Roshi “por favor, suélteme, no se me acerque”.

El aludido expresó al respecto que “el maestro Roshi tiene esas actitudes muy pervertidas, como en los anime de antes que no tenían escrúpulos en esas cosas. Se ve una escena un poco fuerte: no hay nada pornográfico pero es una insinuación. El maestro quiere tocar a una chica y ella le da un sopapo. Se ve muy claro que eso no se hace, es un ejemplo. Es como cuando dos enemigos se pelean entre ellos, sabemos que esas cosas no se hacen”.

“Cartoon Network se tiró para atrás y sacó toda la serie. La sacaron del aire, son pocos capítulos. Se decidió sacar la infancia de todos los argentinos y personas de todo el mundo. Así que estoy contento de sentir que se hizo viral esto de apoyar a Dragon Ball”, concluyó el cosplayer.