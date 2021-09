Gorilas de un zoológico de Atlanta dan positivo por COVID-19

Desde el zoológico estadounidense señalaron que no es posible determinar el origen del brote, pero que podría deberse a un trabajador que dio positivo.

Agencia Reuters, Agencia EFE

13.09.2021

Un número no determinado de gorilas del zoológico de Atlanta (Georgia, EE.UU.) ha dado positivo por covid-19 en las pruebas a las que fueron sometidos después de presentar síntomas como tos, congestión nasal y pérdida de apetito y están siendo tratados con anticuerpos monoclonales.



El zoológico indicó en un comunicado que están a la espera de la confirmación en un laboratorio veterinario nacional del resultado de las pruebas y subrayaron que, aunque no es posible determinar con exactitud el origen de este brote, cree que puede deberse a un trabajador que dio positivo por la enfermedad.



Ese trabajador había recibido la dosis completa de la vacuna, llevaba puesto el traje de protección contra la covid-19 y no presentaba síntomas cuando trabajó por última vez antes de saber que estaba contagiado.

El comunicado no dice cuántos de los 20 gorilas del zoo de Atlanta están siendo tratados, pero un diario local señaló que son 13 y que hay casos entre los cuatro grupos en que están divididos.



El director de salud animal del zoo, Sam Rivera, señaló a The Atlanta Jornal-Constitution, que es el segundo grupo de gorilas en cautiverio que se contagia de la covid-19 este año.

Declaran muertos a 19 mineros atrapados en un pozo de una mina de carbón en China Leer más

En enero pasado ocho gorilas del Zoo Safari Park de San Diego (California) se enfermaron y se recuperaron todos. Uno de ellos recibió un tratamiento experimental con anticuerpos.



Precisamente ese es el tratamiento que están recibiendo los gorilas enfermos en Atlanta para protegerlos de las complicaciones de la covid-19.



Los equipos veterinarios del zoológico están recogiendo muestras de todos los gorilas de la institución, que son 20 y están divididos en cuatro grupos y van a hacer pruebas regularmente incluso aunque no presenten síntomas.

En el comunicado se señala que aunque se sabe que los humanos pueden transmitir el virus de la covid-19 a animales como gorilas, no hay certeza de que los animales de los zoológicos puedan contagiar la enfermedad a las personas.



No obstante, el zoológico recomendó a los visitantes mantener la distancia de protección alrededor de los hábitats de los animales.