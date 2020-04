Condena internacional: Graban a mujer matando a dos perros frente a sus hijos

24horas tvn

27.04.2020

La Unidad de Bienestar Animal, del ministerio de Agricultura y Ganadería del El Salvador, denunció un grabe hecho de maltrato animal.

Según un registro que compartió en sus redes sociales, una mujer ahorca y mata a dos perros frente a sus pequeños hijos en Metapán.

Tal como muestran las imágenes, un empleado la grabó para encararla, por lo quela mujer se excusa diciendo: “Yo los ahorqué porque estaban enfermos”.

La mujer, quien se muestra en todo momento tranquila, fue encarada por la persona que grabó, preguntándole por qué lo hizo, a lo que respondió Me enojé, no sé. Me pasé de enojo y se me pasó la mano”.

El ministro de Agricultura y Ganadería del país, Pablo Anliker, compartió la publicación donde aparecen las crudas imágenes en redes sociales.