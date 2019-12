Greta Thunberg es elegida como la persona del año por la revista Time

24Horas.cl TVN

11.12.2019

La activista sueca Greta Thunberg fue nombrada por la revista Time como la "persona del año" 2019, convirtiéndose en la más joven en obtener dicho reconocimiento.

“El cambio significativo rara vez ocurre sin la fuerza galvanizadora de los individuos influyentes, y en 2019, la crisis existencial de la tierra encontró una en Greta Thunberg”, señaló Edward Felsenthal, editor de la revista.

