Greta Thunberg llama a votar por Biden en las próximas elecciones de Estados Unidos

Agencia EFE

10.10.2020

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha pedido el voto a favor del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, pese a advertir que sus promesas contra la crisis climática no son suficientemente ambiciosas.



"Nunca me involucro en partidos políticos. Pero las próximas elecciones en Estados Unidos están por encima y van más allá de todo esto", escribe Thunberg desde su cuenta en la red social Twitter.



La activista e impulsora del movimiento "Fridays for Future" observa a continuación que, "desde la perspectiva climática", Biden no llega "suficientemente lejos" y muestra su comprensión hacia quienes "votarían a otros candidatos".



Alude a continuación -aunque sin mencionarlo- a qué alternativa es la victoria en Estados Unidos del presidente Donald Trump, por lo que llama a "organizarse" para que "todo el mundo" vote a Biden.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O