Greta Thunberg llega a Nueva York tras dos semanas a bordo de un velero cero emisiones

28.08.2019

Este miércoles llegó a Nueva York Greta Thunberg, la joven activista que lucha contra el cambio climático luego de un día de retraso por complicaciones durante el último tramo de su viaje.

La joven publicó un mensaje en Twitter este miércoles por la mañana, indicando que su velero pronto atracaría en la costa estadounidense. "¡La Tierra a la vista!" escribió en comentario a una foto que mostraba las "luces de Long Island".

Teenage climate activist Greta Thunberg sails into New York Harbor after her 14-day journey across the Atlantic on a zero-carbon vessel https://t.co/et2fqCqfUC pic.twitter.com/cbFN7TBvZv