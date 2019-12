Greta Thunberg llega en tren a Madrid para participar de la Marcha por el Clima

24Horas.cl Tvn

06.12.2019

Durante la mañana de este viernes, la joven activista sueca Greta Thunberg llegó hasta Madrid, España, para participar de la Marcha por el Clima, la cual se desarrollará en la capital española en el marco de la COP-25.

Thunberg arribó a la estación de Chamartín desde Lisboa, luego de 10 horas de viaje en el tren Lusitania.

Junto a la activista arribaron periodistas y fotógrafos de múltiples países, quienes cubrieron el viaje de la joven.

Tras llegar a Madrid, Thunberg expresó en Twitter que "logré colarme con éxito en Madrid esta mañana. No creo que nadie ma haya visto. De todos modos, ¡es genial estar en España!".

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me...

Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG