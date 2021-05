Greta Thunberg por la situación del planeta: "Si no cambiamos, estamos jodidos"

24Horas.cl Tvn

27.05.2021

En el marco de su reciente cortometraje titulado #ForNature, la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, advirtió que "si no cambiamos, estamos jodidos".

De acuerdo a la información entregada por el medio Unilad, las declaraciones de Thunberg se dieron luego de presentar su película en el Día Mundial de la Biodiversidad, manifestando que las personas necesitan realizar cambios urgentes en su estilo de vida, a modo de evitar daños irreparables en el medio ambiente.

El corto fue escrito por la joven en colaboración con Mercy For Animals, el cual insta a los espectadores a basar su dieta en frutas y verduras, dado que la agricultura animal juega un papel fundamental en la crisis climática.

"Si cambiamos hacia una dieta basada en plantas, podríamos ahorrar hasta 8 mil millones de toneladas de CO2 cada año. Podríamos alimentarnos con un [76%] menos de tierra. Y la naturaleza podría recuperarse", declaró la activista.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature - we are nature protecting itself.”



Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq