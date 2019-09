Greta Thunberg responde a adultos que la critican: "En vez de burlarse podrían hacer algo mejor"

Sebastián Mora

25.09.2019

Greta Thunberg envió un duro mensaje a todas las personas que han manifestado críticas a sus intervenciones y a quienes cuestionan la veracidad de su discurso.

A través de su cuenta en Twitter, la adolescente sostuvo que "no entiendo por qué los adultos elegirían pasar su tiempo burlándose y amenazando a adolescentes y niños por promover la ciencia", agregando que en vez de ello "podrían hacer algo mejor".

Sebastián Piñera saludó e invitó a la COP 25 a la activista Greta Thunberg

"Parece que cruzarán todas las líneas posibles para evitar el enfoque, ya que están tan desesperados por no hablar sobre el clima y la crisis ecológica", agregó la joven activista, junto con hacer un llamado a generar conciencia mundial sobre las consecuencias del clima.

Añadió que "ser diferente no es una enfermedad, mientras que la mejor ciencia actual disponible no son opiniones, son hechos".

Finalmente, hizo un llamado a "no perder el tiempo dándoles más atención (a los críticos)", exhortando a seguir con las manifestaciones de descontento por el cambio climático y sus consecuencias en el día a día.

"El cambio viene ya sea que les guste o no", sentenció.

Recordar que el Presidente Sebastián Piñera tuvo un breve encuentro con Thunberg este miércoles, en donde aprovechó de invitarla a la COP25 que se desarrollará en Santiago.

Here we go again...

As you may have noticed, the haters are as active as ever - going after me, my looks, my clothes, my behaviour and my differences.

They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. (Thread->) pic.twitter.com/5rS2VpZj00