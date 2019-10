Greta Thunberg tras la cancelación de la COP25 en Chile: "Mis pensamientos están con la gente"

24Horas.cl Tvn

30.10.2019

La activista sueca Greta Thunberg se refirió a la cancelación de la COP25 que se iba a desarrollar en Chile, indicando que "mis pensamientos están con la gente".

A través de su cuenta en Twitter, la joven destacó que "he estado avanzando por el continente norteamericano hacia Santiago", pero con la suspensión de la instancia todo quedó en suspenso.

"Ahora esperaré hasta que tenga más información", dijo Thunberg.

Recordar que el Presidente Sebastián Piñera informó este miércoles la no realización de la COP25 así como también de la APEC aludiendo la grave crisis social que registra el país.

"Como Presidente de todos los chilenos tengo que poner los problemas y los intereses de los chilenos, sus anhelos e intereses, primero", recalcó Piñera.

COP25 will not be held in Santiago.

My thoughts are with the people of Chile.

I’ve been making my way through the North American continent towards Santiago, but as #COP25 will be moved I will now wait until I have more information...