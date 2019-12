"Gritaba de dolor": Mujer fue operada despierta por un error en la anestesia

24Horas.cl Tvn

12.12.2019

Una mujer inglesa de 30 años fue operada sin anestesia en julio del 2018 en el hospital de Yeovil, en Somerset. La denuncia por parte de sus abogados se hizo conocido durante esta semana.

Era una intervención ginecológica en la que se debió administrar anestesia general en lugar del anestésico espinal que se le suministró por error. Esto hizo que se mantuviese consciente durante toda la operación, informó The Guardian.

La mujer, cuando el cirujano comenzó a cortarle el ombligo, empezó a gritar de dolor. Pero no tuvo respuesta, ya que "tenía puesta una máscara de oxígeno y también había una cortina de separación. Luego me colocaron un laparoscopio y estaba agonizando. El remate fue cuando mi abdomen se llenó de gas"

"He estado sufriendo pesadillas horrendas", dijo la mujer. "Tengo una imagen recurrente de estar acostada en la mesa de operaciones, gritando con mucha gente a mi alrededor mirando y nadie me ayuda", añadió.

Tras la denuncia, el Hospital admitió su responsabilidad. "Lamentamos si este paciente sufrió alguna angustia", afirmaron. Sin embargo, aún no han llegado a un acuerdo de indemnización por el daño causado.

"Aunque nada cambiará lo que me ha pasado, sólo espero que se puedan aprender lecciones para que nadie más se enfrente a problemas similares en el futuro. El 2018 ha sido muy difícil. No querría que lo que me pasó le pasara a nadie más".