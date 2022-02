Guaidó acusa a Maduro de ser "aliado de la delincuencia organizada"

Agencia EFE

09.02.2022

El líder de la oposición de Venezuela Juan Guaidó acusó este martes al presidente Nicolás Maduro de ser un "aliado del crimen organizado" en el país caribeño tras la muerte de Carlos Luis Revette, conocido por el alias de "el Koki", considerado como uno de los principales responsables de los tiroteos desatados en julio pasado en Caracas.



"Maduro es aliado del crimen organizado en Venezuela, no solamente las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)", aseguró el exdiputado de acuerdo con un comunicado de prensa.



Guaidó señaló que en las denominadas "zonas de paz" del país caribeño, creadas en 2013 como un plan para que las bandas criminales entregaran sus armas, los funcionarios del Gobierno de Maduro "interactúan con delincuentes".



“En algún momento se habló de las zonas de paz, vimos incluso como funcionarios del alto régimen iban a esas zonas, interactuaban con estos hoy delincuentes presuntamente abatidos (alias ‘el koki’), digo presuntamente porque habrá que esperar la confirmación oficial. Tienen meses o años en este procedimiento”, añadió.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, confirmó más temprano que la Policía mató a "el koki" tras un "enfrentamiento armado".



"Se mantiene activa la Operación Indio Guaicaipuro II 2022, en (el céntrico) estado Aragua, con nuevas detenciones y tras el enfrentamiento armado contra las fuerzas policiales, resultó abatido alias 'el Koki', Carlos Luis Revette", escribió Ceballos en su cuenta de Twitter.



Tras los tiroteos en Caracas, en los que murieron al menos cuatro funcionarios policiales, las autoridades desplegaron un operativo para capturar a "el Koki", que había construido un bastión en el sector popular conocido como la Cota 905 de la capital y por el que ofrecían una recompensa de 500.000 dólares.

La operación, de la que se desconocen el número de agentes que participan en ella o los distintos cuerpos a los que están adscritos, comenzó el fin de semana en una zona rural de Aragua, un estado próximo a Caracas.



En una intervención en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Ceballos informó ayer que las autoridades desmantelaron "una peligrosa banda" durante la "Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro II", si bien no la relacionó con "el Koki".



El operativo tuvo lugar en la localidad Las Tejerías de Aragua, en la que convergen la carretera Panamericana y la Autopista Regional del Centro, dos de las principales vías del país.



Guaidó añadió que Venezuela "desea recuperar su democracia y junto a ella su libertad, capacidad de tener derechos y no estar preocupado por la creciente delincuencia, la cual no solo se apodera de la capital venezolana sino de estados del interior como Apure".



“Hemos visto enfrentamientos que cuentan con la presencia de grupos guerrilleros, también en el Arco Minero se ha denunciado el desplazamiento de las comunidades indígenas”, aseveró.